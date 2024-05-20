Oppo Reno12 Pro прошёл полную сертификацию перед продажей

Совсем недавно, в начале этого месяца, компания Oppo анонсировала скорый релиз смартфона нового поколения под названием Reno12 Pro, который должен обладать приличным набором преимуществ по сравнению с конкурентами. А теперь смартфон официально прошёл сертификацию в TENAA с полным набором характеристик, что позволяет оценить устройство ещё до официальной презентации. Например, стоит отметить, что грядущий смартфон будет иметь очень тонкий корпус толщиной всего 7,6 мм, производительный процессор и неплохую систему камер. Гаджет, судя по данным специалистов, выйдет 23 мая, и компания подтвердила в социальной сети Weibo, что новые гаджеты линейки будут первыми Android-устройствами, способными снимать «Live фото» — эта функция, которая в настоящее время доступна только на iOS.

Также смартфон Reno12 Pro будет оснащён процессором с частотой 3,25 ГГц, что характерно только для Dimensity 9300. Экран получит диагональ 6,7-дюйма с AMOLED-матрицей и разрешением 1080p. И, вероятно, этот экран сможет похвастаться частотой обновления в 120 Гц, но пока что это лишь предположение. Ещё в экране будет отверстие для селфи-камеры, которая, как указано в сертификате, имеет разрешение до 50 Мп, что является значительным изменением для серии Reno. Тройная система камер на тыльной панели состоит из 50 Мп + 8 Мп + 50 Мп, при этом вторая камера наверняка будет сверхширокоугольной, а третья, скорее всего, портретной с 2-кратным оптическим зумом. Батарея указана с ёмкостью 5000 мАч, и можно смело ожидать, что она будет поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт.