Oppo Reno4 Pro появился в международной продаже

Компания Oppo дала старт продажам глобальной версии смартфона Reno4 Pro, которая оценена в 470 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Отметим, что международный вариант Oppo Reno4 Pro отличается от китайского отсутствием поддержки мобильных сетей 5G и чипсетом Snapdragon 720G вместо Snapdragon 765G.

Новинка также оснащается 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой 90 Гц и врезанной селфи-камерой на 32 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной, аккумулятором емкостью 4000 мАч, быстрой зарядкой на 65 Вт, а также основной тройной камерой с главным модулем на 48 Мп и оптической стабилизацией, 12 Мп сверхширокоугольным модулем и 13 Мп модулем телефото с 5-кратным оптическим и 20-кратным гибридным зумом. В качестве операционной системы здесь используется Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.2.