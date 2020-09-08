Oppo Reno4 SE получит 8 ГБ ОЗУ и поддержку 5G

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились фото и характеристики смартфона Oppo Reno4 SE, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит дизайн в духе других моделей линейки, платформу MediaTek Dimensity 800, 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, квадратный блок основной камеры с модулями разрешением 48, 8, 2 Мп и светодиодной вспышкой, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 4200 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт, а также корпус толщиной 7,85 мм и массой 169 г. Предполагается, что цена смартфона составит около 380 долларов.