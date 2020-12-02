Oppo Reno5 Pro 5G показали на фото

В сети обнаружилось первое фото смартфона Oppo Reno5 Pro 5G, который еще не был представлен официально. А благодаря появлению устройства в базе данных китайского регулятора TENAA, мы знаем его характеристики. Аппарат получит предустановленную ОС Android 11, 6,55-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, двухкомпонентный аккумулятор ёмкостью 4250 мАч (две батареи по 2125 мАч), поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт, основную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, восьмиядерную однокристальную систему MediaTek Dimensity 1000+, поддержку мобильных сетей пятого поколения, а также 8 и 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти.