Oppo Reno5 Pro 5G показали на фото

В сети обнаружилось первое фото смартфона Oppo Reno5 Pro 5G, который еще не был представлен официально. А благодаря появлению устройства в базе данных китайского регулятора TENAA, мы знаем его характеристики. Аппарат получит предустановленную ОС Android 11, 6,55-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, двухкомпонентный аккумулятор ёмкостью 4250 мАч (две батареи по 2125 мАч), поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт, основную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, восьмиядерную однокристальную систему MediaTek Dimensity 1000+, поддержку мобильных сетей пятого поколения, а также 8 и 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти.

Комментарии и отзывы Oppo Reno5 Pro 5G
Обзоры:
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Новости:
Samsung готовит Galaxy Z Fold FE

В сети появилась информация о том, что компания Samsung вроде как уже расписала список релизов на 2021 го...
Samsung может выпустить облегченную версию раскладушки Galaxy Z Flip

В сентябре Samsung представила Galaxy Z Fold 2 , следующую версию серии Fold. Теперь можно предположить, ...
Samsung Galaxy S21 Ultra получил сертификат NFC

Samsung Galaxy S21 Ultra был замечен на сайте сертификации NFC перед своим запуском в январе. ...
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 SuperОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD). Тесты в FHD, QHD, UHD. Сравнение RTX 3060 Ti с RTX 2080 Super
Обзор Candy RapidO RO4 1276DWMC4-07. Стиральная машина с 9 быстрыми программами и Wi-Fi управлениемОбзор Candy RapidO RO4 1276DWMC4-07. Стиральная машина с 9 быстрыми программами и Wi-Fi управлением
Лучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GDЛучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GD
Обзор Clever&Clean HV-450 (5in1). Беспроводной пылесос с влажной и сухой уборкамиОбзор Clever&Clean HV-450 (5in1). Беспроводной пылесос с влажной и сухой уборками
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHDОбзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHD
Компания Garmin анонсировала новейшие ум...
Компания Garmin анонсировала новейшие умКомпания Garmin анонсировала новейшие умные часы с GPS - Venu Sq и Venu Sq Music Edition. ...
Amazon запустила облачный игровой сервис...
Amazon запустила облачный игровой сервисAmazon присоединилась к другим технологическим гигантам, запустив собственный облачный игровой сервис под...
Vivo V20 и V20 SE показали на пресс-ренд...
Vivo V20 и V20 SE показали на пресс-рендПрофильное издание PlayfulDroid поделилось рендерами смартфонов V20 и V20 SE, официальная презентация кот...
Intel H3C XG310 графическая карта для се...
Intel H3C XG310 графическая карта для сеIntel представила графическую карту H3C XG310 предназначенную для серверных решений. ...
Antec выпустила корпус DP502 FLUX с усов...
Antec выпустила корпус DP502 FLUX с усовAntec объявила о выпуске нового корпуса DP502 FLUX с усовершенствованной вентиляцией. В данный момент кор...
MSI представила подставку для гарнитуры ...
MSI представила подставку для гарнитуры MSI представила подставку Immerse HS01 Combo для гарнитуры. ...
Пошаговая ролевая игра Ruined King: A Le...
Пошаговая ролевая игра Ruined King: A LeRuined King разработана студией Airship Syndicate, известная своими проектами Battle Chasers и Darksiders...
Обнаружен первый недостаток Xbox Series ...
Обнаружен первый недостаток Xbox Series Вчера появилась информация о том, что интерфейс меню консоли Xbox Series X работает исключительно в разре...
Подбираем чехол для Xiaomi Redmi 9C...
Подбираем чехол для Xiaomi Redmi 9CЧасто пользователи при покупке нового смартфона интересуются, например, как выбрать ...
Складной Motorola Razr 5G подешевел на $...
Складной Motorola Razr 5G подешевел на $Магазин Amazon снизил цену на гибкий смартфон Motorola Razr 5G, который изначально был оценен в 1400 долл...
Samsung Galaxy S21 Ultra получит АКБ на ...
Samsung Galaxy S21 Ultra получит АКБ на Недавно в базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о смартфонах Samsung с индексами SM-...
Обзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальны...
Обзор Dunobil Spiegel Laus. ДвухканальныНе секрет, что оставленный на стекле видеорегистартор или радар-детектор могут спровоцировать кражу, кото...
Обзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSenseОбзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSense
Обзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариумаОбзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариума
Обзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReVolt A3. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкойОбзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReVolt A3. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкой
Обзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HDОбзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HD
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor