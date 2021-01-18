Oppo Reno5 Pro+ Artist Limited Edition выходит в Китае

Компания Oppo начала принимать предзаказы на смартфон Oppo Reno5 Pro+ Artist Limited Edition, главной особенностью которого является электрохромная задняя стеклянная панель. Данная технология позволяет менять цвет с серебряного на синий. Для смены цвета нужно лишь дважды постучать по задней панели. Утверждается, что 0,15-мм покрытие для изменения цвета выдержит 30 тысяч циклов. Цена смартфона составляет 700 долларов за вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти. Старт розничных продаж в Китае запланирован на 22 января. Что касается технических характеристик, Oppo Reno5 Pro+ Artist Limited ничем не отличается от ранее выпущенного Oppo Reno5 Pro+.

Комментарии и отзывы Oppo Reno5 Pro+ Artist Limited Edition
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