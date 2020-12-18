Oppo Reno5 и Reno5 Pro раскуплены в Китае

Компания Oppo объявила о том, что недавно представленные смартфоны Reno5 и Reno5 Pro были раскуплены за 10 минут с начала продаж. Стандартная модель Reno5 с 8/128 ГБ памяти оценена в 412 долларов, а вариант с 12/256 ГБ – в 458 долларов. Старшая модель в версии с 8/128 ГБ стоит 519 долларов, а с 12/256 ГБ – 581 доллар.

Напомним, что Oppo Reno5 характеризуется 6,43-дюймовым OLED-экраном с разрешением FullHD + и частотой обновления 90 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 765G, квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт и предустановленной ОС Android 11 с фирменной надстройкой ColorOS 11.
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