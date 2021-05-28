Oppo Reno6 Pro оценен в 550 долларов

Компания Oppo официально анонсировала смартфон Reno6 Pro, который станет доступен для покупки 11 июня по цене в 550 долларов за базовую версию. Аппарат характеризуется восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 1200 с тактовой частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G, 6,55-дюймовым экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, подэкранным дактилоскопическим сенсором, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, модулями Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, интерфейсом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч и поддержкой проводной зарядки на 65 Вт.