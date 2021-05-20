Oppo Reno6 Pro засветился в магазине

На сайте китайского онлайн-магазина JD.com обнаружились сведения о смартфонах Oppo Reno6 Pro и Reno6 Pro+, официальная презентация которых состоится только 27 мая. Старшая модель получит платформу Qualcomm Snapdragon 870, а Reno6 Pro – MediaTek Dimensity 1200. Оба смартфона оснастят батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт, 6,55-дюймовыми дисплеями с разрешением FullHD+ и кадровой частотой 90 Гц, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Reno6 Pro также прочат тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины). Oppo Reno6 Pro+ отличается 50 Мп главным модулем и сверхширокоугольным модулем на 13 Мп.