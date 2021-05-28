Oppo Reno6 представлен официально

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno6, старт продаж которой намечен на 11 июня по цене от 440 долларов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 900 с графикой Mali-G68 MC4 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,43-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, подэкранным дактилоскопом, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, разъемом USB Type-C, батареей ёмкостью 4300 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.