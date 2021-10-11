Oppo Reno7 Pro будет использовать 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766

Появилась информация о том что смартфон Oppo Reno7 Pro будет использовать датчик Sony IMX766. В настоящее время этот датчик используется в Reno6 Pro +, а также в версии Reno6 Pro для Snapdragon и флагмане Find X3 Pro. Sony IMX766 также используется в телефонах от OnePlus, Realme, vivo и других. Это сенсор 1 / 1,56 дюйма с разрешением 50 МП и собственными пикселями 1,0 мкм которые увеличиваются до 2,0 мкм при объединении 4-в-1. Кроме того, он поддерживает DOL-HDR и автофокусировку All-Pixel.

Согласно информации, этот датчик позволит заметно улучшить качество изображения на модели Reno7 по сравнению с Reno6 Pro. Но это относится только к версии Dimensity 1200 6 Pro, которая продается в Китае и использует 64-мегапиксельную OmniVision OV64B, сенсор 1 / 2,0 дюйма с пикселями 0,7 мкм.