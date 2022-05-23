Oppo Reno8 Pro+ получил селфи-камеру с автофокусом

Компания Oppo представила в Китае смартфон Reno8 Pro+, одной из главных особенностей которого стала 32-Мп фронтальная камера с автофокусировкой. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, производительной восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8100 Max, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1 до 256 ГБ, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фирменным процессором NPU MariSolicon X для обработки фото, батареей на 4500 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки и предустановленной ОС . Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Смартфон появится в продаже 1 июня по цене в 555 долларов за версию с 8/256 ГБ памяти и 600 долларов за 12/256 ГБ.

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