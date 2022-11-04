Oppo Reno8 Pro скоро получит Android 13

Довольно длительное время китайские компании отставали от крупных игроков на рынке смартфонов банально из-за того, что не могли реализовать современную версию операционной системы. Большинство смартфонов такого плана поставлялись на Android позапрошлого поколения, да ещё и с довольно странными прошивками, что крайне негативно сказывалось на продажа в конечном итоге. И, конечно, крупные производители работали над тем, чтобы это исправить, и в конечном итоге пришли к неплохому результату. Например, смартфон Oppo Reno8 Pro, который явно не является самым узнаваемым на рынке, официально получил операционную систему Android 13 вместе с фирменной прошивкой. Правда, пока что система находится в бета-тесте, но уже 8 числа она отправится в релиз в Индии.

Соответственно, пользователи получают достаточно продвинутое устройство, которое способно легко справиться с поставленными задачами и при этом дать пользователю современный интерфейс, все функции по защите персональных данных и не только. Отличное решение на тот случай, если вы не желаете покупать свежий флагман от Samsung или Google, но при этом желаете получить продвинутый гаджет со свежей версией операционной системы. Да и стоимость этого смартфона, конечно, тоже ниже, чем у большинства топовых смартфонов, что открывает дверь в практически доступный сегмент устройств. Будем надеяться, что релиз пройдёт гладко и будет возможность получить Android 13 не на флагмане за тысячу долларов.