Oppo Reno8T оценен в 24 тысячи рублей

Компания Oppo дала старт российским продажам смартфона Oppo Reno8T, который дебютировал в Китае несколько дней назад. До 23 февраля новинку можно приобрести по сниженной цене в 24 тысячи рублей за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а затем цена поднимется на 3 тысячи рублей.

Напомним, что смартфон характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695, ОС Android 13 с фирменной надстройкой ColorOS 13 «из коробки», 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 950 кд/кв.м и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (сенсор Samsung HM6), 2 и 2 Мп, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, батареей ёмкостью 4800 мАч и поддержкой быстрой 67-Вт зарядки.
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