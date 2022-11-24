Oppo Reno9 Pro+ представлен официально

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo Reno9 Pro+, которая получила пока еще актуальную флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп (сенсор Sony IMX709 и автофокус), тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой ColorOS 13, батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, поддержкой сотовых сетей 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, модулем NFC и дактилоскопическим сенсором. Смартфон появится в китайской продаже 2 декабря по цене в 560 и 615 долларов за версии с 16/256 ГБ и 16/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

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