Oppo Reno9 получит камеру "кошачий глаз"

Компания Oppo раскрыла новые подробности об основной камере смартфонов серии Oppo Reno9, которая будет представлена уже 24 ноября. Итак, аппарат оснастят сверхчувствительной камерой типа «кошачий глаз с 60% увеличением светочувствительности в сравнении с предыдущим поколением. При этом разрешение сенсора составит 32 Мп, а сам модуль сможет похвастаться оптической стабилизацией изображения. Также смартфоны получат фирменный процессор для обработки изображений Mariana, который производится по нормам 6-нанометрового техпроцесса. Ранее сообщалось, что в серию Reno9 войдут модели Reno9, Reno9 Pro и Reno9 Pro+, которые получат однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 778G, MediaTek Dimensity 8100-MAX и Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 соответственно.