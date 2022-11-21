Компания Oppo раскрыла новые подробности об основной камере смартфонов серии Oppo Reno9, которая будет представлена уже 24 ноября. Итак, аппарат оснастят сверхчувствительной камерой типа «кошачий глаз с 60% увеличением светочувствительности в сравнении с предыдущим поколением. При этом разрешение сенсора составит 32 Мп, а сам модуль сможет похвастаться оптической стабилизацией изображения. Также смартфоны получат фирменный процессор для обработки изображений Mariana, который производится по нормам 6-нанометрового техпроцесса. Ранее сообщалось, что в серию Reno9 войдут модели Reno9, Reno9 Pro и Reno9 Pro+, которые получат однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 778G, MediaTek Dimensity 8100-MAX и Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 соответственно.