Oppo TV представлен в трех разных моделях

Oppo готовится к запуску своей новой линейки телевизоров. Однако незадолго до его запуска на JD.com были обнаружены три модели телевизора Oppo TV.

На китайском сайте электронной розничной торговли были обнаружены три модели линейки Oppo TV с названиями Oppo R1 55 дюймов, R1 65 дюймов и S1 65 дюймов. Эти названия раскрывают размеры телевизоров, а также демонстрирует скорый запуск.

На данный момент онлайн-листинг демонстрирует только цены-заполнители, поэтому нам придется дождаться официального запуска, чтобы узнать фактические цены и полные спецификации телевизоров. Тем не менее, несколько отчетов, циркулирующих в Интернете, показали, что телевизоры будут оснащены панелями 4K, которые поставляются с панелью с высокой частотой обновления 120 Гц, с поддержкой подключения Bluetooth и многим другим.
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