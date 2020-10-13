Oppo TV представлен в трех разных моделях

На китайском сайте электронной розничной торговли были обнаружены три модели линейки Oppo TV с названиями Oppo R1 55 дюймов, R1 65 дюймов и S1 65 дюймов. Эти названия раскрывают размеры телевизоров, а также демонстрирует скорый запуск.
На данный момент онлайн-листинг демонстрирует только цены-заполнители, поэтому нам придется дождаться официального запуска, чтобы узнать фактические цены и полные спецификации телевизоров. Тем не менее, несколько отчетов, циркулирующих в Интернете, показали, что телевизоры будут оснащены панелями 4K, которые поставляются с панелью с высокой частотой обновления 120 Гц, с поддержкой подключения Bluetooth и многим другим.