Oppo анонсировала беспроводные наушники Enco X True

В Китае компания Oppo анонсировала новые беспроводные наушники Enco X True с Bluetooth 5.2 и шумоподавлением. Наушники поставляются в трех цветах. Стоимость беспроводной гарнитуры Oppo Enco X True составляет 149 долларов.

Enco X поставляется со звуковой системой DBEE 3.0, которая предлагает Hi-Fi звучание благодаря коаксиальной конструкции из двух блоков и сверхпроводящей магнитной диафрагме. В наушниках есть два микрофона. Oppo Enco X True подключаются через Bluetooth 5.2 и совместимы с Android и iOS. Наушники обеспечивают до 4 часов автономной работы. Зарядный чехол поддерживает беспроводную зарядку.
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