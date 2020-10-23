Oppo анонсировала беспроводные наушники Enco X True

В Китае компания Oppo анонсировала новые беспроводные наушники Enco X True с Bluetooth 5.2 и шумоподавлением. Наушники поставляются в трех цветах. Стоимость беспроводной гарнитуры Oppo Enco X True составляет 149 долларов.

Enco X поставляется со звуковой системой DBEE 3.0, которая предлагает Hi-Fi звучание благодаря коаксиальной конструкции из двух блоков и сверхпроводящей магнитной диафрагме. В наушниках есть два микрофона. Oppo Enco X True подключаются через Bluetooth 5.2 и совместимы с Android и iOS. Наушники обеспечивают до 4 часов автономной работы. Зарядный чехол поддерживает беспроводную зарядку.