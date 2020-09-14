Oppo анонсировала пользовательскую оболочку ColorOS 11 для Android 11

Oppo анонсировала пользовательскую оболочку ColorOS 11 для Android 11. Новое обновление приносит новые функции и возможности. В ноябре этого года владельцы смартфона OPPO Find X2 могут рассчитывать на новое обновление, затем в первом квартале обновление будет доступно для моделей OPPO Reno3 и Reno3 Pro. В течении 2021 года ColorOS 11 выйдет для остальных смартфонов компании Oppo.

ColorOS 11 будет интегрирован с Google Lens. Новый ColorOS предложит более широкие возможности для темного режима. Добавлена функция создания рингтонов Lab Ringtone. Добавлена возможность настройки собственного изображения для дисплея Always On Display. Добавили новые стили разблокировки экрана с помощью отпечатков пальцев и многое другое.
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