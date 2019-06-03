Oppo демонстрируют хитрые селфи-камеры под дисплеем

2019-06-03, Автор - Anna; Продукт - Oppo ; [47]
Производители смартфонов постепенно отходят от дисплея с вырезом для селфи-камеры и начинают экспериментировать с другими приложениями, такими как всплывающие или откидные модули камеры. Компания OPPO, похоже, пошла еще дальше - разместив фронтальную камеру прямо под дисплеем телефона.

Вице-президент OPPO на официальном аккаунте в Weibo разместил пост, где демонстрируется прототип устройства, с целым дисплеем без надрезов. Однако, когда приложение камеры открывается и запрашивается селфи, на дисплее появляется круг, обведенный белым, который раскрывает местоположение камеры на дисплее. «На данном этапе камерам сложно сопоставить результаты с обычными камерами, неизбежно наблюдаются некоторые потери в оптическом качестве», - сказал вице-президент Oppo Брайан Шен в своем посте на Weibo. «Но никакие новые технологии не достигают совершенства сразу».

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