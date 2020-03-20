Oppo готовит к релизу Reno Ace 2

Ситуации, при которых тот или иной смартфон попадают в сеть еще до официального анонса, уже никого не удивляют. Производители либо намеренно стараются слить свои новинки в сеть до релиза, дабы набрать популярность перед анонсом, либо большая цепочка производителей, сборщиков и маркетологов позволяет сливать данные постоянно. Теперь в сеть, к примеру, слили смартфон Reno Ace 2 от компании Oppo, который еще даже не получил сертификаты у основных служб. Тем не менее гаджет уже есть в базе данных инсайдеров, в сети появилась первая фотография продукта совсем скоро будут характеристики нового смартфона. Будем надеяться на то, что компания учтет пожелания пользователей и выпустит смартфон по доступной цене, так как это очень важно.