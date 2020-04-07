Oppo готовит к релизу смартфон Ace2 5G

Производителям смартфонов достаточно тяжело удивить своих потенциальных покупателей, так как пользователи уже все видели, все пробовали и все знают. И именно по этой причине производителю нужно активно работать, дабы привлечь к себе внимание аудитории. Компания Oppo с этим отлично справляется и вскоре планирует показать нам смартфон Ace2 5G, который, вероятно, будет обладать целым перечнем преимуществ по сравнению с конкурентами. Пока что рано говорить о характеристиках смартфона, но инсайдеры уверяют, что компания выпустит в продажу весьма качественное решение, которое может конкурировать с другими флагманами как в плане мощности, так и в плане цены. Будем надеяться, что продукт получится максимально привлекательным.