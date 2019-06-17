Oppo готовит к выходу новый смартфон

Конфигурация памяти будет иметь один вариант: 4 ГБ «оперативки» и флэш-носитель объемом 128 ГБ. Операционной системой будет 9-й Android с надстройкой ColorOS 6. Иные параметры неизвестны.По дизайну тыльной панели новинка похожа на недавно представленные гаджеты OPPO Reno и Reno 10x Zoom. Мы видим двойную главную камеру, чьи модули смонтированы вертикально. Под ней находится дактилоскопический сканер и фирменный логотип OPPO. Фронтальная сторона выполнена в безрамочном дизайне. Сверху помещен модный каплеобразный вырез для селфи-камеры.Стоимость смартфона составит 16000 тысяч рублей.