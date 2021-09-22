Oppo готовит новую версию A55

Ранее в этом году Oppo представила на китайском рынке смартфон Oppo A55 5G с довольно внушительными характеристиками — процессором Dimensity 700, тройными задними камерами и большой батареей. Теперь китайский производитель телефонов планирует выпустить свой вариант 4G на нескольких других рынках, так как устройство было замечено на сайте тайваньской сертификации NCC. Сегодня издание 91Mobiles эксклюзивно представила рендеры устройства перед его запуском. Oppo A55 4G, похоже, имеет тот же дизайн корпуса, что и вариант 5G, но будет иметь некоторые заметные отличия. Во-первых, в смартфоне будет использоваться панель с отверстиями для фронтальной камеры, чего не было у предшественника, поскольку у него был экран с вырезом в виде капли. Во-вторых, новое устройство оснащено тройной камерой на задней панели с немного измененным островком камеры.

Система камер расположена вертикально, но у нее есть светодиодная вспышка на нижней стороне платформы камеры. И, в-третьих, смартфон имеет кнопку питания справа, которая выполняет функцию сканера отпечатков пальцев для обеспечения безопасности личной информации пользователя. Рендеры также раскрывают цветовые варианты смартфона — устройство будет доступно в черном, зеленом и синем цветах. Помимо этого, ожидается, что Oppo A55 4G будет иметь большую батарею, аналогичную предшественнику. Остальные детали смартфона на данный момент неизвестны, но, учитывая скорость утечек, мы ожидаем, что Oppo скоро сама анонсирует устройство.
Комментарии и отзывы Oppo A55
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