Oppo готовит складной смартфон с тройным дисплеем

И это не просто предположение от инсайдеров — на деле менеджер по продуктам серии Oppo Find официально поделился рендером нового устройства Oppo с гибким экраном, который состоит из трёх отдельных сегментов. На представленном изображении видно, что смартфон имеет две шарнирные части, практически безрамочный основной экран и тыльную панель, покрытую искусственной (или как сейчас модно говорить экологической) кожей. Устройство, судя по всему, работает на модифицированной версии прошивки ColorOS от Oppo с большими виджетами и панелью задач. К сожалению, на данный момент нет других подробностей о технических характеристиках устройства, потому что это просто концепт и производитель ещё очень далеко от серийного запуска такого рода гаджетов. Для этого как минимум нужно сначала разработать конструкцию шарнира и получить экран такой диагонали.