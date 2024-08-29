Oppo готовит складной смартфон с тройным дисплеем

Смартфоны с гибкими экранами существуют уже более шести лет (да, в это сложно поверить, но это действительно так), и, естественно, они продолжают активно развиваться, получая всё больше новых функций и нововведений, которые позволяют пользователю получать больше с каждым новым поколением. И следующей большой новинкой на этом рынке, по прогнозам специалистов, станут устройства, которые складываются уже не пополам, а в двух местах. Над такого рода устройствами уже работают компании Huawei и Tecno, а теперь и компания Oppo, судя по данным журналистов, готовится представить свой собственный смартфон нового формата.

И это не просто предположение от инсайдеров — на деле менеджер по продуктам серии Oppo Find официально поделился рендером нового устройства Oppo с гибким экраном, который состоит из трёх отдельных сегментов. На представленном изображении видно, что смартфон имеет две шарнирные части, практически безрамочный основной экран и тыльную панель, покрытую искусственной (или как сейчас модно говорить экологической) кожей. Устройство, судя по всему, работает на модифицированной версии прошивки ColorOS от Oppo с большими виджетами и панелью задач. К сожалению, на данный момент нет других подробностей о технических характеристиках устройства, потому что это просто концепт и производитель ещё очень далеко от серийного запуска такого рода гаджетов. Для этого как минимум нужно сначала разработать конструкцию шарнира и получить экран такой диагонали.
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