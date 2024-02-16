Oppo и Vivo уходят с рынка складных смартфонов

Сегодня сразу от нескольких источников поступили довольно интересные слухи о том, что компании Oppo и Vivo готовы отказаться от складных смартфонов — они не будут производить подобные устройства в будущем. Предположительно, это касается также OnePlus, поскольку OnePlus Open фактически является международной версией Oppo Find N3 и отличия между этими двумя смартфонами настолько мизерные, что гаджет можно считать одним устройством. Причиной данного кардинального решения столь крупных компаний является значительное снижение их доли на рынке складных устройств в прошлом году. Продажи настолько существенно упали, что заниматься этим направлением просто нет никакого смысла. И если в какой-то момент эти компании действительно выйдут с этого рынка, они фактически позволят Samsung и Huawei получить огромную аудиторию фанатов совершенно без боя.

Предполагается, что Huawei запустит смартфон с двойным складыванием на 10 дюймов, который будет ориентирован на рынок планшетов, уже в середине текущего года. Да и компания Samsung, предположительно, завершила разработку дисплея, который можно сворачивать в формате рулона, что позволит в будущем выпускать достаточно интересные серийные смартфоны нового поколения. Но пока что всё это является лишь предположением, потому что сами компании ничего официально не сообщали — для крупных компаний такого рода заявления сильно ударят по стоимости акций и могут привести к недовольству со стороны акционеров.