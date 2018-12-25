Oppo начал продавать смартфон R17 в Индии. Телефон стоит 500 долларов и будет доступен исключительно в Интернете на Amazon.

R17 является смартфоном среднего класса от Oppo. Он имеет 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей и встроенный датчик отпечатков пальцев. Телефон оснащен Qualcomm Snapdragon 670 с восьмиъядерным процессором (2x 2,0 ГГц Kryo 360 Gold + 6x 1,7 ГГц Kryo 360 Silver) и графическим процессором Adreno 615. Он также имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. R17 имеет двойную камеру на задней панели с 16-мегапиксельной камерой f1.7 и 5-мегапиксельной камерой глубины f2.4. На передней панели находится 24-мегапиксельная камера f2.0. В телефоне установлен аккумулятор на 3500 мАч с зарядкой Oppo VOOC. Телефон работает на Oppo ColorOS 5.2 на базе Android 8.1.