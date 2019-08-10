Oppo планирует удвоить производство смартфонов

Китайский производитель смартфонов Oppo в пятницу объявил о завершении первой фазы своего производственного предприятия в Большой Нойде, с которой компания рассчитывает удвоить производство к 2020 году с нынешних четырех миллионов смартфонов в месяц.

«Наша фабрика в Большой Нойде является символом твердой приверженности Oppo Индии и ярким примером успеха правительственной программы« Сделай в Индии ». В настоящее время мы производим четыре миллиона смартфонов в месяц, и к концу 2020 года мы будем удвоить нашу существующую мощность », - говорится в заявлении Сумита Валия, вице-президента по продуктам и маркетингу.

«В связи с увеличением производства и планами на экспорт в будущем мы стремимся реализовать мечту о превращении Индии в мировой экспортный центр для смартфонов».

В настоящее время Oppo планирует экспортировать свои устройства на рынки Южной Азии, Ближнего Востока и Африки с завода в Большой Нойде, поскольку к 2020 году он будет полностью введен в эксплуатацию.

Также планируется увеличить инвестиции в центр исследований и разработок в Хайдарабаде , который является крупнейшим за пределами Китая. Объект сыграл решающую роль в развитии Reno - его флагманской серии.