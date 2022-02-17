Oppo показала дизайн Find X5 Pro

Oppo выпустила официальные изображения своего новейшего флагманского телефона, который станет частью серии Find X5. Компания опубликовала изображения черно-белых версий устройства вместе с подробностями о его запуске, который состоится в 6:00 по восточному времени 24 февраля, как раз перед Mobile World Congress 2022 в Барселоне. Find X5 Pro уже давно слили в сеть, а партнерство и брендинг Hasselblad были показаны на официальной фотографии в прошлом месяце. Ранее на этой неделе Oppo официально объявила о партнерстве с Hasselblad после прошлогоднего сотрудничества между производителем камер и суббрендом Oppo OnePlus. Oppo заявляет, что Find X5 Pro имеет «передовую камеру, не имеющую аналогов» и «футуристический флагманский дизайн», выполненный из «красивого уникального керамического материала».

Помимо сотрудничества с Hasselblad, на выступе камеры необычной формы написано «Powered by MariSilicon», что является отсылкой к MariSilicon X, недавно разработанному внутри Oppo нейронному процессору. Компания утверждает, что «преодолевает самую большую проблему захвата видео на смартфоне — запись в ночное время». Oppo также подтверждает в пресс-релизе, что Find X5 Pro будет использовать новейший флагманский процессор Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1. Однако для получения дополнительной официальной информации об остальных характеристиках и функциях телефона нам придется подождать, пока 24 февраля производитель официально представит своё новое устройство.
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