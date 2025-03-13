Oppo показала камеры Find X8 Ultra

Компания Oppo активно готовится представить свой новый флагманский смартфон Find X8 Ultra, который, как ожидается, получит самую продвинутую камеру в истории компании. Смартфон, вероятно, оснастят четырьмя основными модулями, и сегодня директор Oppo продемонстрировал сами сенсоры. Он опубликовал фото камер, расположенных в том порядке, в котором они, предположительно, будут в смартфоне. В верхней части располагается 3-кратный телеобъектив, который, скорее всего, основан на сенсоре Sony IMX906. Справа находится Sony IMX882 с разрешением 50 Мп и 6-кратным оптическим зумом через перископный объектив. Внизу — ещё один Sony IMX882 на 50 Мп, но уже в качестве ультраширокоугольной камеры. Слева размещён 1-дюймовый сенсор Sony LYT-900 с разрешением 50 Мп, который станет основным.

Отдельно стоит отметить новый спектральный сенсор, расположенный в нижнем правом углу. Он будет отвечать за точность передачи цветов и оттенков кожи, особенно в условиях низкой освещённости. Ожидается, что Oppo Find X8 Ultra выйдет вместе с Find X8 Next и более компактным Find X8S. Однако, скорее всего, устройства останутся эксклюзивными для китайского рынка, что может разочаровать поклонников бренда за пределами Китая. С другой стороны, никто не мешает заказать устройство через различные торговые площадки — всё же работать флагман будет на Android, а значит, никаких проблем со сменой языка и прочими тонкостями настройки системы не возникнет. Вопрос лишь в цене.
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