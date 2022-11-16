Oppo показала трассировку лучей на Snapdragon 8 Gen 2

Только сегодня компания Qualcomm официально анонсировала свой новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, как компания Oppo уже показала возможности нового чипа. Правда, пока что сам производитель нового смартфона на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 не анонсировал — вместо этого компания показала короткую презентацию, в ходе которой была представлена функция трассировки лучей в видеоиграх. Стоит сразу отметить, что это софтверная трассировка лучей, а не аппаратная, так что невероятного прорыва всё же не произошло. С другой стороны, видеоигры с улучшенным освещением и тенями выглядят более привлекательно и предоставляют возможность разработчикам заметно улучшить свои проекты без каких-либо особенных требований к железу.

Например, пользователю не нужно покупать специальный смартфон с конкретным блоком аппаратной трассировки лучей — ему достаточно иметь просто смартфон со Snapdragon 8 Gen 2, чтобы в определённых видеоиграх, которые реализовали поддержку трассировки лучшей, графика выглядела более привлекательно. Пока что таких видеоигр не очень много, но если графика на смартфонах будет развиваться так быстро, то через пару поколений можно будет смело говорить о возможности спокойно конкурировать смартфонами с консолями. Всё же графика на смартфонах уже выглядит очень круто, а с трассировкой лучей она станет в разы привлекательнее, да и сами мобильные чипы с каждым годом становятся всё мощнее и мощнее. Это не может не радовать.