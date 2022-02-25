Oppo представил версию Find X5 Pro на процессоре Dimensity 9000

Вчера Oppo объявила о Find X5 и Find X5 Pro, которые работают на чипах Qualcomm, но похоже, на родине компании также появится вторая версия Pro, оснащенная чипсетом MediaTek Dimensity 9000. Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition — это первый смартфон с новым мощным процессором MediaTek, анонсированным в конце прошлого года.

По сравнению с версией Qualcomm для мировых рынков, модель Dimensity имеет в основном идентичные характеристики: 6,7-дюймовый AMOLED-экран, конфигурацию 12 ГБ + 256 ГБ, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт и аналогичную камеру.

Отличия заключаются в том, что в модели Dimensity отсутствует чип изображения MariSilicon X, 5-осевая оптическая стабилизация изображения и калибровка цвета Hasselblad.

Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition будет поставляться в двух вариантах: Ceramic Black и Ceramic White по цене 810 евро за вариант 12 ГБ + 256 ГБ. Для справки, вариант Snapdragon 8 Gen 1 стоит 880 евро с той же конфигурацией оперативной памяти и хранилища. Предварительная продажа Dimensity Edition начнется 14 марта.