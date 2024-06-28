Oppo представила доступный смартфон Reno12 F

С сегодняшнего дня можно с уверенностью заявить, что серия смартфонов Oppo Reno12 теперь состоит из трёх моделей — Reno12, Reno12 Pro и нового Reno12 F, который сегодня официально представили. Стоит отметить, что смартфон Oppo Reno12 F, как и предполагали инсайдеры, оснащён процессором Dimensity 6300 и имеет 12 ГБ оперативной памяти при 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD. Смартфон работает под управлением ColorOS 14.0.1 на базе операционной системы Android 14 и поддерживает передовые функции Oppo AI (речь идёт про AI Recording Summary, AI Summary for text, AI Writer и AI Speak). Кроме того, смартфон Oppo Reno12 F оснащён 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, который поставляется с защищённым стеклом AGC DT-Star2 и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Примечательно, что данный экран можно использовать даже мокрыми руками, что является некой фишкой новых смартфонов, а в центре дисплея находится отверстие для 32-мегапиксельной фронтальной камеры. На тыльной панели смартфона расположен крупный круглый модуль камеры, который отдалённо напоминает куда более дорогой Oppo Find N3. Интересно, что этот модуль оснащён круговой подсветкой под названием Halo Light, которая позволит делать снимки даже при плохом освещении. Ещё Oppo Reno12 F получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, зарядку мощностью 45 Вт и степень защиты IP64. Для смартфона доступного сегмента это очень даже достойный набор характеристик.
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