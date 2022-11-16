Oppo представила мощный смартфон A1 Pro

Сегодня в Китае состоялся официальный анонс смартфона Oppo A1 Pro, который на протяжении весьма длительного времени обсуждали в сети. Устройство, которое является представителем среднего класса, должно было получить относительно производительную начинку при адекватной стоимости — и это именно тот случай, когда инсайдеры оказались правы. Дело в том, что Oppo A1 Pro получил дисплей с диагональю 6,7 дюйма при частоте обновления в 120 Гц. Это может показаться пользователям вполне стандартным параметром, но на самом деле такого рода удовольствие обычно встречается исключительно на флагманских смартфонах, которые, естественно, стоят заметно дороже данной новинки. И это первый бонус, на который стоит обратить своё внимание.

Второй момент заключается в том, что пользователи получают достаточно производительное железо на основе процессора Qualcomm Snapdragon 695, который является буквально лучшим представителем в сегменте. Этот процессор обладает достаточно приличной производительностью, при этом стоит дешевле флагманских решений и в целом может похвастаться неплохим потреблением энергии на фоне конкурентов. Получается производительный смартфон с отличным дисплеем, который стоит своих денег и предоставляет пользователю возможность носить в кармане буквально флагманское устройство топового уровня за цену середнячка. Это именно то преимущество, из-за которого пользователи будут покупать этот смартфон в обозримом будущем.