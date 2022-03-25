Oppo представила охлаждающий чехол Ice-Skin для Find X5 Pro

Месяц назад Oppo анонсировала Find X5 Pro свой последний флагман с процессором Snapdragon 8 Gen 1. В телефоне уже есть усовершенствованное встроенная технология для охлаждения, но теперь компания представила специальный охлаждающий чехол Ice-Skin, который помогает еще больше поддерживать температуру на 2-3 градуса ниже.

Корпус имеет специальный гидрогелевый слой, разработанный Уханьским университетом. Обычные гидрогели поглощают влагу из воздуха, а затем выделяют ее путем испарения. Однако для того, чтобы обеспечить долговременное охлаждение, а не просто одноразовое решение, исследователи разработали Glacier Mat — модифицированный гидрогель, который повторно поглощает влагу из воздуха при более низких температурах атмосферы, создавая круговое охлаждение.

Чехол Ice-Skin не увеличивает вес и толщину Find X5 Pro по сравнению с обычным защитным чехлом.