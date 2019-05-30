Oppo представила смартфон Reno Z с SoC MediaTek Helio P90

Oppo официально представила свой новый смартфон под брендом Reno – модель Z. Это наименее впечатляющая модель в серии Reno с пониженными характеристиками и более доступной ценовой категорией.

Reno Z оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD + с очень тонкими рамками и каплевидным вырезом для 32 МП селфи-камеры. Дисплей поддерживает HDR 10 и оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев. Двойная основная камера состоит из 48 МП Sony IMX586 и 5 МП датчиком глубины. Аппарат получил чипсет Mediatek Helio P90 с 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Существует также версия 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Телефон работает под управлением ColorOS 6 от Oppo поверх Android 9 Pie.

Oppo Reno Z оснащен аккумулятором емкостью 4035 мАч с поддержкой зарядки 20 Вт VOOC 3.0. Доступны расцветки «Ночной черный», «Звездный фиолетовый», «Бисерный белый» и «Коралловый оранжевый». Официальные продажи должны начаться 6 июня, а цена составит $ 362.