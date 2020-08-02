Oppo представила смартфон Reno4 Pro

Компания Oppo представила новый смартфон Oppo Reno4 Pro.

Новинка получила 6.5 дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления изображения 90 герц. Разрешение экрана составляет 2400х1080 пикселей с пиковой яркостью 1110 нит.

Основная камера получила четыре модуля: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Фронтальную камеру оснастили 32 Мп.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный игровой процессор Qualcomm Snapdragon 720G в паре 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч с поддержкой технологии SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт.

Аккумуляторная батарея по такой технологии заряжается всего за 36 минут. Предварительная стоимость смартфона версии Reno4 Pro с памятью 8+128 ГБ составляет 470 долларов.
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