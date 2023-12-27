Oppo представила собственный ИИ AndesGPT

Сегодня компания Oppo официально объявила о своей генеративной нейросети AndesGPT, которая дебютирует в её флагманской серии смартфонов X7 в следующем месяце. В компании объяснили, что AndesGPT функционирует на основе базы данных с 7 миллиардами параметров, которые позволяют ИИ отвечать на вопросы и генерировать различного рода контент. В компании OPPO даже заявили, что благодаря большому количеству параметров данная языковая модель будет достаточно точно отвечать на вопросы пользователя, что крайне важно для потенциального покупателя. AndesGPT будет обеспечивать гораздо более быструю скорость ответа по сравнению с некоторыми другими моделями, доступными на рынке. Например, реакция нового ИИ от момента вопроса до получения готового ответа составляет 2,9 секунды, что в 2,5 раза быстрее стандарта отрасли.

Кроме того, модель способна генерировать абстракции объёмом до 14 000 слов, что заметно больше, чем у потенциальных конкурентов. Единственная проблема в том, что новый чат-бот, судя по информации журналистов, будет доступен только на смартфонах компании, так что другие пользователи получить к нему доступ не смогут. Это достаточно неприятный момент, так как чем шире база клиентов сервиса, тем активнее он обучается и тем легче улучшать систему ответов на основе отзывов пользователей. Также стоит отметить, что в компании говорят о возможности создавать в этом чат-боте графический контент, но пока что технология требует доработки.
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