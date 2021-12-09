Oppo представила свой первый складной смартфон Find N

Oppo представила свой первый складной смартфон почти через три года после того, как представила прототип устройства. Find N выглядит как устройство в линейке Samsung Galaxy Fold, созданное после «четырех лет интенсивных исследований и разработок и шести поколений прототипов», — говорится в пресс-релизе компании Oppo. Запуск нового смартфона должен состояться 15 декабря, так что ждать релиза остается не так уж долго, особенно если учитывать, сколько пользователи ждали новостей до этого. Правда, пока что Oppo не раскрыла никаких характеристик процессора, дисплея или других характеристик Find N, кроме отображения изображения и видео.

Производитель лишь пообещал «красивое» устройство, которое приятно лежит в руке и будет простым в использовании как в открытом, так и в закрытом положении. Более того, производитель также сказал, что он решил все проблемы сгибания экрана и долговечности, присущие складным смартфонам. Самая известная компания, производящая складные смартфоны, — это Samsung, выпускающая как устройства в линейке Fold, так и Flip. Но стоит напомнить, что Samsung потребовалось три поколения, чтобы устранить основные недостатки в линейке Fold, но и последняя модель Fold 3 все еще требует доработки. Oppo пошла по другому пути, ожидая выпуска своей первой модели, предположительно до тех пор, пока не почувствует, что решит какие-либо серьезные проблемы. Будем надеяться, что у производителя действительно всё получится и проблем с запуском не возникнет.