Oppo представила свой первый складной смартфон Find N

Производитель лишь пообещал «красивое» устройство, которое приятно лежит в руке и будет простым в использовании как в открытом, так и в закрытом положении. Более того, производитель также сказал, что он решил все проблемы сгибания экрана и долговечности, присущие складным смартфонам. Самая известная компания, производящая складные смартфоны, — это Samsung, выпускающая как устройства в линейке Fold, так и Flip. Но стоит напомнить, что Samsung потребовалось три поколения, чтобы устранить основные недостатки в линейке Fold, но и последняя модель Fold 3 все еще требует доработки. Oppo пошла по другому пути, ожидая выпуска своей первой модели, предположительно до тех пор, пока не почувствует, что решит какие-либо серьезные проблемы. Будем надеяться, что у производителя действительно всё получится и проблем с запуском не возникнет.