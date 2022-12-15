Oppo представила свой первый складной смартфон

Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что буквально все крупные производители уже представили свои складные модели. Более того, у некоторых компаний есть несколько поколений складных смартфонов, которые неплохо продаются и нравятся пользователям по вполне понятным причинам. И теперь в эту гонку вступает компания Oppo, которая сегодня официально представила миру свой совершенно новый смартфон Oppo Find N2, способный покорить потенциальных покупателей весьма неплохими характеристиками, стильным дизайном корпуса и, конечно же, качественным экраном. Для многих последний пункт по понятным причинам будет основным, ведь при покупке складного гаджета хочется получить максимум возможностей именно от экрана внутри.

В плане дизайна у гаджета всё более или менее стандартно — на тыльной стороне гаджета в сложенном состоянии расположена система камер, которая слегка выпирает за пределы корпуса, плюс имеется внешний дисплей небольшой диагонали для принятия вызовов или чтения уведомлений. Внутри же расположен большой дисплей, который по диагонали способен соперничать даже с планшетами, и этот дисплей создан на основе гибкого покрытия, которые выполнено из пластика. Довольно интересное решение для тех, кто устал от обычных смартфонов, но стоит сразу отметить, что обращаться с этим экраном нужно очень аккуратно, иначе вы просто повредите гаджет и придется немало отдать денег за ремонт и замену дисплея в сервисном центре, уж поверьте.