Oppo создаёт свой собственный мобильный чип

В последнее время очень много крупных производителей смартфонов начали работать над своими собственными мобильными процессорами, потому что это позволяет не зависеть от производителей с их новинками и ценами. Например, у Apple давно свой собственный процессор, над своими решениями работает Samsung и Huawei, а теперь у нас появилась информация о том, что Oppo тоже планирует в обозримом будущем выпустить свою собственную платформу, которая будет использоваться во всех устройствах производителя. Скорее всего, компания сделает её базой для устройств начального и среднего класса, потому что это на самом деле возможность сэкономить на процессорах компаний-партнёров, плюс можно свои же гаджеты оптимизировать под собственную платформу.

Во флагманских устройствах свои чипы Oppo могут не появиться в ближайшем будущем, потому что конкурировать в плане производительности с топовыми решениями компании Qualcomm довольно трудно. А пользователи, выбирая себе флагманских смартфон за тысячу долларов, будут покупать то, что мощнее, а не собственный чип Oppo, каким бы интересным он ни был. Но это положительный сдвиг в этом направлении, потому что свои процессоры позволят компании лучше работать с операционной системой, оптимизировать все процессы под собственную систему на кристалле и даже снизить стоимость конечного продукта. Другое дело, что произойдёт это не завтра и не послезавтра, но об этом мы будем говорить немного позже, когда чипы появятся в продаже.