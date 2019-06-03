Oppo спрятала камеру в дисплей

Длительное время крупные компании работают над тем, чтобы спрятать фронтальную камеру на передней панели. Дело в том, что вырез под эту самую камеру занимает место и не дает поставить полноценный дисплей — приходится работать с операционной системой, менять окна и дизайн, плюс это не очень нравится пользователям. Намного проще взять и как-то спрятать эту камеру. Для этого кто-то делает выдвижную панель, а в Oppo придумали способ прятать камеру под дисплеем. Пока что это выглядит очень круто, ведь заметить камеру под включенным дисплеем почти невозможно, но она там есть и не мешает обзору. Для многих пользователей это будет настоящий подарок, ведь смотреть на вырез под камеру довольно трудно и неудобно. Ждем релиза такого смартфона.