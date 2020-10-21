Oppo выпустила наушники Enco X TWS в партнерстве с Dynaudio

Компания Oppo представила новую пару наушников Truly Wireless под названием OPPO Enco X. Компания продает их как аудиопродукт, настроенный известным датским производителем громкоговорителей Dynaudio.

OPPO Enco X по цене 149,45 долларов будут доступны с 20 октября в Oppo Store, включая других офлайн- и онлайн-партнеров. Первоначально будут доступны модели White и Nocturnal Black, в то время как Oppo выпустит вариант Bamboo Green позднее.

Enco X имеет угловые наушники с силиконовыми насадками. Компания Oppo заявила, что Enco X имеют коаксиальный сдвоенный блок внутри наушников. Поставляется в трех цветах: черный, белый и бамбуковый. Есть сверхпроводящая магнитная плоская диафрагма, трехслойная подвижная катушка и двойные динамики. Все они расположены на одной оси для прямого попадания звука в уши.

Oppo Enco X TWS используют 11-миллиметровый динамик вместе с 6-миллиметровым динамиком в конструкции с двумя коаксиальными блоками. Также Enco X имеет звуковую систему DBEE 3.0 для Hi-Fi звука. Кроме того, Enco X поддерживает аудиокодеки SBC, AAC, а также передачу с высоким битрейтом Low Latency High-Definition Codec.

Enco X оснащен двухъядерным чипом для шумоподавления и имеет четыре режима шумоподавления: сильное и слабое шумоподавление, режим прозрачности окружающего звука и включение / выключение шумоподавления. Автономность наушников составляет около 25 часов без подзарядки. Другие функции включают защиту от воды и пыли IP54, сенсорное управление мультимедиа, громкость, звонки и переключение шумоподавления, быстрое подключение, беспроводную зарядку Qi. Он также имеет Bluetooth 5.2 для двойной передачи с малой задержкой.
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