Oppo выпустила специальную версию F11 Pro в стиле «Мстителей»

Oppo представила специальную версию смартфона F11 Pro, который дебютировал в начале марта — Oppo F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition.

Oppo F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition отличается от обычного F11 Pro ярким дизайном: на задней панели изображен логотип «Мстителей» — большая буква А. Также пользователи получат специальную тему оформления и увеличенный объем встроенной памяти — 128 ГБ.

Специальная версия Oppo F11 Pro поступит в продажу 24 апреля — в день премьеры фильма «Avengers: Endgame».