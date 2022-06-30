Oppo выпустила стабильное обновления ColorOS 12 на базе Android 12 для смартфона Oppo A76

Производитель смартфонов Oppo объявила о выпуске стабильной версии ColorOS 12 на базе Android 12 для смартфона Oppo A76. Напомним, что ранее смартфон был выпущен в марте на ОС Android 11 из коробки. Обновление ColorOS 12 с Android 12 в настоящее время распространяется для модели A76 в Индии, а также появится и в других регионах. Обновление выпускается поэтапно.

Обновление ColorOS 12 содержит новые функции, новую систему тем, Screen Translate, Canvas AOD, панель конфиденциальности Android 12 и индикаторы конфиденциальности. Стоит отметить, что ColorOS 12 станет первым и последним обновлением для Oppo A76. Но производитель намерен поддерживать устройство в течении 3 лет.
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