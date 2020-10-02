Oppo запустила Reno4 Pro 5G с процессором Snapdragon 765G

Компания Oppo анонсировала три новые модели смартфонов: Reno4 Pro 5G , Reno4 5G и Reno4 Z 5G.

Reno4 Pro 5G - это топовая модель с Qualcomm Snapdragon 765G , 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти. Reno 4 5G также имеет ту же мобильную платформу с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, в то время как Reno4 Z 5G работает на чипсете MediaTek Dimensity 800 и 8 ГБ оперативной памяти с внутренней памятью 128 ГБ.

Reno4 Pro 5G оснащен 6,5-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем FHD + с частотой обновления 90 Гц и встроенным датчиком отпечатков пальцев. Reno4 5G имеет немного меньший AMOLED-дисплей - 6,4 дюйма, а Reno4 Z 5G - 6,57-дюймовый ЖК-дисплей FHD + 120 Гц.

Reno4 Pro 5G имеет аккумулятор емкостью 4000 мАч, который поддерживает технологию зарядки SuperVOOC мощностью 65 Вт. Reno4 5G имеет немного большую батарею на 4020 мАч, которая также поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки. Reno4 Z 5G имеет аккумулятор емкостью 4000 мАч, который поддерживает быструю зарядку всего 18 Вт.

Оборудование камеры также различается в трех моделях. Reno4 Pro 5G оснащен основной камерой на 48 МП, сверхширокоугольным объективом на 12 МП и телеобъективом на 13 МП с 3-кратным оптическим зумом. Reno4 5G имеет ту же основную камеру на 48 МП, сверхширокоугольный объектив на 8 МП и монохромный датчик на 2 МП. Reno4 Z 5G имеет ту же настройку камеры, что и Reno4 5G, с добавлением 2-мегапиксельного ретро-датчика. Reno4 Pro 5G, Reno4 5G и Reno4 Z 5G стоят примерно 900, 640 и 420 долларов США.

Комментарии и отзывы Oppo Reno4 Pro 5G
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