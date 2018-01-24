Опубликовали рендеры Meizu 15 Plus

Компания Meizu выпустит смартфон в первой половине 2018 года с двоенной камерой. Модель получила сдвоенную тыльную камеру. Предусмотрены Bluetooth 5 и Wi-Fi-модули, модем Snapdragon X20 LTE (скорость загрузки данных до 1,2 Гбит/с). Будут предлагаться версии с 6 и 8 Гб ОЗУ. Вместимость флэш-накопителя – 128 Гб. Ориентировочная стоимость аппарата – от 560 долларов.В основе гаджета лежит мощный чип Snapdragon 845 от Qualcomm с 8-ю ядрами Kryo 385 (четырьмя 2,8-гигагерцевыми и четырьмя 1.8-гигагерцевыми). Роль GPU исполняет Adreno 630.Стоимость пока не известна.