Опубликован качественный рендер Huawei Nova 4 с дырявым экраном

Латвийский искатель утечек Бенджамин Гескин опубликовал свой рендер смартфона Huawei Nova 4, который еще не был представлен официально. Судя по изображению, аппарат унаследует дизайн и расположение тыльной камеры у Huawei P20 Pro. Главной же особенностью устройства станет безрамочный дисплей с крошечным вырезом для фронтальной камеры. Сканер отпечатков пальцев будет встроен под экран. Напомним, что вчера тестовый образец смартфона с «дырявым дисплеем» был замечен в китайском метро. Huawei Nova 4 также прочат топовую 7-нанометровую платформу Kirin 980 и защиту от пыли и влаги. Официальный анонс может состояться уже в декабре этого года.