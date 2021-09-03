Опубликован первый обзор Nubia Red Magic 6s Pro На YouTube появился первый обзор геймерского смартфона Nubia Red Magic 6S Pro, официальный релиз которого запланирован на 6 сентября. Итак, новинку оснастили топовой восьмиядерной платформой Snapdragon 888 Plus, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 165 Гц, яркостью 700 кд/м2 и подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5050 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 120 Вт и тремя версия памяти: 12/128, 12/256 и 16/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Подробности о работе смартфона смотрите на видео. На YouTube появился первый обзор геймерского смартфона Nubia Red Magic 6S Pro, официальный релиз которого запланирован на 6 сентября. Итак, новинку оснастили топовой восьмиядерной платформой Snapdragon 888 Plus, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 165 Гц, яркостью 700 кд/м2 и подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5050 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 120 Вт и тремя версия памяти: 12/128, 12/256 и 16/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Подробности о работе смартфона смотрите на видео. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 21:41 . Продукт - Nubia Red Magic 6s Pro Комментарии и отзывы Nubia Red Magic 6s Pro

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