Опубликован первый рендер смартфона OnePlus 6T

Профильное немецкое издание WinFuture опубликовало первый рендер смартфона OnePlus 6T, официальный анонс которого запланирован на 17 октября. Первое, что бросается в глаза, это сдвоенная камера. Стало быть, никакой тройной камеры не предвидится. Второе, это отсутствие дактилоскопа под камерой. Скорее всего, сканер отпечатков пальцев будет встроен под экран. Вряд ли производитель неожиданно решил разместить его ниже, чем обычно. Также OnePlus 6T прочат 6,41-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей и топовый чипсет Snapdragon 845.