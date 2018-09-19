Опубликован первый рендер смартфона OnePlus 6T

2018-09-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 6T; [109]
Профильное немецкое издание WinFuture опубликовало первый рендер смартфона OnePlus 6T, официальный анонс которого запланирован на 17 октября. Первое, что бросается в глаза, это сдвоенная камера. Стало быть, никакой тройной камеры не предвидится. Второе, это отсутствие дактилоскопа под камерой. Скорее всего, сканер отпечатков пальцев будет встроен под экран. Вряд ли производитель неожиданно решил разместить его ниже, чем обычно. Также OnePlus 6T прочат 6,41-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей и топовый чипсет Snapdragon 845.


Комментарии:
Мини-ПК ASRock Jupiter получил активную ...
Мини-ПК ASRock Jupiter получил активную Компания ASRock представила мини-компьютер Jupiter, который может похвастаться процессорами Intel Core во...
Обзор Alfawise V2. Стильная механическая...
Обзор Alfawise V2. Стильная механическаяДавно ли вы меняли свою клавиатуру? Возможно, некоторые пользователи все еще пользуются старыми устройств...
Mi 8 Screen Fingerprint Edition выглядит...
Mi 8 Screen Fingerprint Edition выглядитКомпания Xiaomi официально запустила в продажу смартфон под названием Mi 8 Screen Fingerprint Edition, ко...
Xiaomi Half In-Ear стоят всего 15 баксов...
Xiaomi Half In-Ear стоят всего 15 баксовКогда-то давно, когда компания Apple отказалась от использования обычных 3,5-мм разъемов, многие аналитик...
Samsung выпустила Galaxy J4+ и J6+...
Samsung выпустила Galaxy J4+ и J6+Буквально вчера в сети была информация о том, что компания Samsung планирует избавиться от линейки J, кот...
Acer выпустила монитор XZ271Ubmijpphzx...
Acer выпустила монитор XZ271UbmijpphzxКомпания Acer анонсировала новый монитор под названием XZ271Ubmijpphzx, который выглядит очень привлекате...
Amazfit Health Band 1S с ЭКГ...
Amazfit Health Band 1S с ЭКГБуквально несколько дней назад компания Apple анонсировала свои умные часы четвертого поколения, которые ...
Xiaomi Mi 8 Lite стоит адекватных денег...
Xiaomi Mi 8 Lite стоит адекватных денегЗа последнее время появилось столько смартфонов нового поколения, что просто голова идет кругом. Буквальн...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Alfawise V2. Стильная механическая клавиатура с RGB-подсветкойОбзор Alfawise V2. Стильная механическая клавиатура с RGB-подсветкой
Обзор RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED (RZ02-02500300-R3M1). Лучший мягкий коврик под клавиатуру и мышкуОбзор RAZER GOLIATHUS CHROMA EXTENDED (RZ02-02500300-R3M1). Лучший мягкий коврик под клавиатуру и мышку
Обзор Creative Sound BlasterX G6. Лучшая внешняя звуковая карта 2018Обзор Creative Sound BlasterX G6. Лучшая внешняя звуковая карта 2018
Обзор Digma Plane 1573N 4G. Десятидюймовый планшет с S-IPSОбзор Digma Plane 1573N 4G. Десятидюймовый планшет с S-IPS
Обзор Thermaltake Iris Optical RGB (MO-IRS-WDOHBK-01). Недорогая игровая мышкаОбзор Thermaltake Iris Optical RGB (MO-IRS-WDOHBK-01). Недорогая игровая мышка
Предварительный обзор Fractal Design Def...
Предварительный обзор Fractal Design DefСборка игрового или рабочего компьютера — всегда тяжелый и довольно затратный процесс. Особенно это сложн...
Обзор 360 No Scope Arena. Вы в такое точ...
Обзор 360 No Scope Arena. Вы в такое точКогда я только зашел в игру и увидел розовые тона и девушку с розовыми волосами в каске и со снайперской ...
Предварительный обзор Elephone Soldier. ...
Предварительный обзор Elephone Soldier. Защищенные смартфоны давно пользуются спросом среди пользователей. И речь не только о людях, которые рабо...
Обзор The Last DeadEnd. Для ценителей сю...
Обзор The Last DeadEnd. Для ценителей сюВсегда приятно играть в игры, которые были созданы отечественными разработчиками. Вроде мелочь, но всегда...
Предварительный обзор Huawei MateBook X ...
Предварительный обзор Huawei MateBook X Многие уверены в том, что на рынке ноутбуков помимо Apple MacBook больше ничего достойного нет и не будет...
Обзор Shadow of the Tomb Raider. Достойн...
Обзор Shadow of the Tomb Raider. ДостойнЯ являюсь большим фанатом Лары Крофт и перезапуск игровой вселенной в 2013 году стал для меня настоящим п...
Huawei представила свой первый ноутбук M...
Huawei представила свой первый ноутбук M13 сентября в Москве состоялась презентация первого ноутбука Huawei Matebook X, а также планшета Huawei M...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень ст...
Предварительный обзор Vivo Y97. Очень стНа современном рынке смартфонов полно разнообразных интересных новинок, которые стоят вашего внимания и м...
Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 предс...
Беззеркальные камеры Nikon Z6 и Z7 предс13 сентября в Москве состоялась российская презентация полнокадровых беззрекальных камер Nikon Z6 и Z7. В...
Предварительный обзор HyperX Alloy FPS R...
Предварительный обзор HyperX Alloy FPS RИгровая периферия перестала быть чем-то стандартным и привычным. Кто-то хочет себе клавиатуру с подсветко...
Обзор Marvel's Spider-Man. Восторг и нич...
Обзор Marvel's Spider-Man. Восторг и ничКогда разработчики из компании Sony объявили о разработке игры про Человека-Паука для PS4, у фанатов прос...
Пресс-тур 2018 по заводу Ford Sollers...
Пресс-тур 2018 по заводу Ford Sollers13 сентября 2018 г. в городе Елабуга компания Ford Sollers провела пресс-тур по своему заводу, представив...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor