Опубликован первый тизер Nothing Phone (3)

Компания Nothing опубликовала тизер смартфона Phone (3), официальный релиз которого состоится в июле этого года. Изображение раскрывает часть задней панели грядущей новинки. Подпись намекает на внимание к деталям. Ранее руководитель Nothing Карл Пей заявил, что Phone (3) станет первым флагманским смартфоном компании.

Напомним, что предыдущее поколение оснащается фирменной подсветкой Glyph с 11 светодиодными лентами в 33 зонах освещения, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и OIS) и 50 Мп (сверхширик), платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно.